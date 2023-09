Clara Burel, éclaircie du tennis féminin fran­çais à l’US Open, s’est offerte au deuxième tour l’ancienne numéro 1 mondiale et actuelle 25e, Karolina Pliskova.

Après sa victoire, qui lui permettra de retrouver Aryna Sabalenka au troi­sième tour, la Française de 22 ans a évoqué pour L’Equipe son objectif prin­cipal : les Jeux Olympiques de Paris 2024.

« C’est un objectif que je me suis mis assez tôt en début d’année. J’en avais plus trop et ça deve­nait diffi­cile, j’avais du mal à me mettre un objectif en tête. Celui‐là permet de vrai­ment me projeter à plutôt moyen terme. J’espère y être l’année prochaine. C’est un truc unique et jouer les JO à la maison… c’est cette année qu’il faut le faire. »