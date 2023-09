En confé­rence de presse après sa victoire sur Lloyd Harris au deuxième tour de l’US Open (6−3, 6–1, 7–6(4), en 2h31 de jeu), Carlos Alcaraz s’est dit très attentif aux diffé­rents résul­tats et a évoqué l’hé­ca­tombe dans la partie de tableau de son rival, Novak Djokovic.

« J’adore regarder les matches et suivre les résul­tats, quelle que soit la section du tableau dans laquelle ils se trouvent. J’aime les Grands Chelems parce qu’il y a telle­ment de matches inté­res­sants à suivre et la vérité est que je vérifie les scores toute la journée. J’ai été surpris par les défaites de Rune, Ruud et Tsitsipas, mais aucun match ne doit être consi­déré comme acquis. Le tableau de Novak s’est un peu éclairci, mais je suis sûr qu’il ne bais­sera pas la garde et moi non plus », a déclaré le numéro 1 mondial, opposé à Daniel Evans pour une place en huitièmes de finale.