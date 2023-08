Après sa victoire en trois sets contre Ugo Humbert (6−4, 6–2, 6–2) au premier tour de l’US Open, Matteo Berrettini, qui a vécu des moments diffi­ciles à cause de diffé­rentes bles­sures, a adopté un discours très positif.

« Je me disais de ne pas trop penser : j’es­sayais de me laisser guider par mon instinct, surtout contre des joueurs comme lui où certains points sont très serrés. J’avais l’ha­bi­tude de me dire : ‘frappe là où tu le sens, puis pense à avancer dans le court’. Dans mes meilleurs moments, les choses venaient instan­ta­né­ment parce qu’il y avait du travail derrière. Avec la pensée vient l’ins­tinct et je fais du bon travail dans ce domaine. J’ai de bons senti­ments et les bons méca­nismes, je recon­nais aussi les percep­tions que j’ai eues par le passé. La vie est toujours diffé­rente, main­te­nant j’af­fronte cette période avec quelques matchs et plus d’ex­pé­rience derrière moi. Je dois être dans l’ins­tant, sans courir après le temps : je joue un match, j’en joue un autre et petit à petit je construis quelque chose. De temps en temps, je dois m’ar­rêter et me regarder dans le miroir. C’est mon sixième US Open, je m’amuse, malgré tous les coups que j’ai reçus, je suis toujours là. »

Au 2e tour, l’Italien affron­tera un autre Français en la personne d’Arthur Rinderknech, tombeur en trois sets de Diego Schwartzman.