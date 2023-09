Si Cori Gauff a récem­ment décidé d’embaucher Pere Ribas et Brad Gilbert comme coachs afin de l’aider à déve­lopper son jeu (bien lui en a pris), c’est bel et bien son père, Corey, à qui elle doit tout ou presque.

Elle n’a d’ailleurs pas manqué de lui rendre hommage après son titre à l’US Open.

« C’est la première personne que j’ai vue. C’est la première fois que j’ai vu mon père pleurer. À Roland‐Garros, il préten­dait qu’il ne pleu­rait pas. Mais aujourd’hui, je l’ai vu… Je vois rare­ment ma mère pleurer non plus. Ce moment. Je ne l’ou­blierai jamais. Je suis si heureuse. Cet homme m’a soutenu à travers tant de choses. Les gens ont toujours essayé de nous séparer, en disant qu’il n’avait pas besoin d’être dans ma boîte ou qu’il n’avait plus besoin de m’en­traîner. Ils sont loin de se douter que c’est grâce à lui que j’ai gagné ce match. »