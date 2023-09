Interrogé par les médias de son pays au sujet du titre de meilleur athlète de tous les temps, Novak Djokovic a décidé de ne pas insister sur le sujet. Il a juste préciser que son origine ne favo­rise pas ce genre de « nomination ».

« Je vous laisse, ainsi qu’à tous les autres, que je le sois ou non, décider si je mérite de faire partie de cette discus­sion. Le fait est une chose : si je n’étais pas origi­naire de Serbie, j’au­rais été élevé au ciel il y a de nombreuses années au niveau sportif, en parti­cu­lier dans le monde occi­dental. Mais bon, cela fait partie du chemin de ma vie, je suis recon­nais­sant d’être origi­naire de Serbie, cela me donne foi et espoir – c’est pour­quoi tout ce que je réalise est encore plus doux et me comble encore plus, et vous écrivez ce que vous pensez »