Alors que Toni Nadal a affirmé il y a quelques jours que le « Djokovic actuel est bien en dessous de celui d’il y a cinq ou dix ans », l’in­té­ressé, inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse, a estimé que c’était loin d’être évident.

« Ce qui est sûr, c’est que ce sera une grande bataille. Bien sûr, j’avais plus d’énergie et de mobi­lité dans le passé, mais main­te­nant je suis plus expé­ri­menté et beau­coup plus fort menta­le­ment. Avec mon équipe, j’es­saie de m’amé­liorer chaque année, car c’est la seule façon d’af­fronter les jeunes d’au­jourd’hui et de gagner des tour­nois du Grand Chelem. »