Tombeuse de l’ex­cel­lente Karolina Muchova, ce jeudi en demi‐finales de l’US Open, et quali­fiée pour la deuxième finale en Grand Chelem de sa carrière après Roland‐Garros en 2022, Cori Gauff a déclaré en confé­rence de presse d’après match qu’elle abor­dait ce nouveau grand rendez‐vous de manière tota­le­ment différente.

« Cette fois‐ci, ce n’est pas pareil. Je me suis davan­tage concen­trée sur moi‐même et sur ce que j’at­ten­dais de moi. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux et je n’écoute pas les gens qui croient que je peux ou qui croient que je ne peux pas. Je crois vrai­ment que j’ai main­te­nant la matu­rité et la capa­cité de le faire. Vous savez, indé­pen­dam­ment de ce qui se passera samedi, je suis très fière de la manière dont j’ai géré ces dernières semaines. »