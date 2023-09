Qualifié ce mardi pour les demi‐finales du tournoi de double à l’US Open aux côtés de son insé­pa­rable parte­naire, Nicolas Mahut, Pierre‐Hugues Herbert a révélé chez nos confrères de RMC Sport qu’il avait autre chose en tête que le tennis actuel­le­ment malgré sa belle victoire du jour.

« Léandre, mon deuxième enfant, âgé de quatre mois, est hospi­ta­lisé depuis vendredi et il le sera jusqu’à lundi. Heureusement, j’ai du monde à la maison qui prend le relais. A chaque fois que je me lève, je n’ai pas de très bonnes nouvelles mais je me dis que je n’ai pas le droit de lâcher et que je les retrou­verai après. Les résul­tats ici sont assez secon­daires. Je vais aller au bout de ce qu’on peut faire et je rentrerai en espé­rant que les nouvelles ne soient pas trop mauvaises », a déclaré P2H à qui on souhaite de bien meilleures nouvelles dans les prochaines heures.