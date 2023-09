Aux commen­taires sur Eurosport pour la victoire sans appel de Novak Djokovic face à Taylor Fritz, ce mardi en quarts de finale de l’US Open, Justine Henin, inter­rogée quelques minutes plus tard sur la perfor­mance du joueur serbe, a insisté sur sa magni­fique gestion des évènements.

« Je trouve quand même que Novak Djokovic nous a donné une leçon de maîtrise, une leçon de gestion, évidem­ment tennis­tique par rapport à son adver­saire, une leçon de gestion par rapport aux condi­tions, une leçon de gestion dans les moments impor­tants. Il a maîtrisé les débats du début à la fin face à un Taylor Fritz qui est rentré extrê­me­ment nerveux dans la partie, qui a fina­le­ment fait tout l’op­posé de ce qu’il avait annoncé. Il avait dit qu’il ne faudrait pas surjouer, se préci­piter et qu’il fallait rester soi‐même et c’est vrai qu’il a été pris par le moment avec un niveau de jeu d’un adver­saire qui était beau­coup plus élevé que tous les joueurs qu’il avait affronté jusque là, et il a eu du mal à s’adapter. »