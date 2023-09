À 20 ans, Alcaraz est déjà, avec Djokovic, le joueur le plus redouté du circuit. En plus du talent, le tenant du titre de l’US Open est plus confiant que jamais et beau­coup moins sujet à la pres­sion qu’auparavant. L’Espagnol a fait passer un message à ses adver­saires dans une inter­view pour Eurosport :

« J’ai déjà vécu des situa­tions impor­tantes dans les Grand Chelem. Même si je n’ai que 20 ans, je me sens un peu expé­ri­menté dans ce type de situa­tions, ce qui signifie qu’il y a beau­coup de moments que je prends avec beau­coup plus de calme qu’au­pa­ra­vant. Et je peux jouer plus calme­ment en sachant que si les autres veulent me battre, ils vont devoir souf­frir, courir beau­coup et jouer à un très, très haut niveau pendant longtemps. »