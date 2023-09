Rencontre attendue de ces quarts de finale entre le local, Taylor Fritz, et le grand favori de sa partie de tableau, Novak Djokovic, elle n’a fina­le­ment pas eu la tour­nure espérée, en raison de l’écart de niveau beau­coup impor­tant entre les deux joueurs.

L’Américain, qui n’avait été breaké qu’une seule fois du tournoi, l’a été à trois reprises dès le premier set face à un Serbe pressé d’en finir le plus vite possible à cause notam­ment de la chaleur étouf­fante régnant à New‐York. 6–1.

Sonné par un tel scénario, l’Américain concé­dait une quatrième fois sa mise en jeu dès le début de la deuxième manche avant d’ob­tenir quatre balles de débreak, toutes sauvées remar­qua­ble­ment par celui qui rede­viendra numéro 1 mondial à l’issue de ce dernier Grand Chelem de la saison. 6–4

Si le troi­sième set semblait enfin s’équi­li­brer grâce notam­ment à un 9e joueur mondial plus agressif et qui donnait moins, il se diri­geait pour­tant vers une fin inexo­rable, c’est‐à‐dire une victoire de Novak Djokovic en trois sets, après 2h30 de jeu : 6–1, 6–4, 6–4.

Qualifié pour une 13e demi‐finale à Flushing Meadows et une 47e en Grand Chelem en carrière, ‘Djoko’ affron­tera encore un joueur local pour une place en finale. Ce sera soit Frances Tiafoe soit Ben Shelton, opposés cette nuit (pas avant 2h30) dans un match qui promet du spec­tacle et des étincelles.