Totalement dominée par la locale Cori Gauff, ce mardi en quarts de finale de l’US Open, Jelena Ostapenko, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, s’est montrée assez agacée par la program­ma­tion de son match face à l’Américaine.

Prévue en début de journée ce mardi alors qu’elle a terminé son match des huitièmes de finale dans la nuit de dimanche à lundi, la Lettonne a fait part de son étonnement.

« Étant donné que j’ai joué en session nocturne (dimanche), je suppose que j’au­rais dû rejouer à la même heure ou plus tard, parce que vous n’avez pas beau­coup de temps pour récu­pérer. Même si vous disposez d’un jour entre les deux, vous devez quand même vous entraîner, faire votre travail, suivre votre trai­te­ment, etc. Je pense donc que c’était mieux pour elle, parce qu’elle a joué beau­coup plus tôt le jour où j’ai joué la session de nuit. Quand j’ai posé la ques­tion la veille, j’étais presque sûre de jouer en session de nuit, parce que c’est ce qu’on m’avait dit. Quand le programme est sorti, j’ai vu que je jouais le premier match et je me suis dit que c’était un peu étrange. »