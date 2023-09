Auteur d’une bonne tournée améri­caine et bientôt et actuel­le­ment de retour à la 162e place mondiale, Gaël Monfils, lors d’un entre­tien réalisé pour l’UTS et relayé par Tennis Majors, a déclaré vouloir jouer jusqu’à 40 ans, lui qui vient de fêter ses 37 ans il y a quelques jours.

« Quoi qu’il arrive, je veux jouer jusqu’aux Jeux olym­piques de 2024 et après cela, mon vrai but serait de jouer jusqu’à 40 piges. Être compé­titif jusqu’à 40 piges. J’avais envie (de jouer jusqu’à tard) après tu vois, j’ai deux choses qui ont changé un petit peu, l’arrivée de ma fille. Et après je me suis blessé au pied. Cela m’a vache­ment calmé, tu vois. Parce qu’il faut tout refaire, il faut revenir et j’étais en train de revenir quand je me suis refait mal (au poignet). À l’arrivée, c’est con mais j’ai vécu des moments privi­lé­giés que je ne m’attendais pas à avoir à ce moment‐là. Je me suis dit ‘putain, fina­le­ment je suis pas mal, j’ai envie de faire d’autres choses forcé­ment après le tennis. Mais après tu vois quand tu est dedans dedans (la vie sur le circuit), tu ne ressens pas vrai­ment les efforts. Lorsque tu t’arrêtes un peu trop long­temps, les efforts sont plus dures. Mentalement… Très dur. Vous savez, ma fille… C’est les meilleurs moments en ce moment. J’ai l’impression lorsqu’elle sera un peu plus âgée et qu’elle pourra voyager, ce sera mieux pour moi et je pour­rais jouer aussi long­temps que je le veux. »