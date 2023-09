Issu des quali­fi­ca­tions et véri­table révé­la­tion de cette édition 2023 de l’US Open, Jakub Mensik, seule­ment âgé de 17 ans et tombeur du Français Titouan Droguet au tour précé­dent, va vivre un très grand moment cette nuit puis­qu’il sera opposé au local Taylor Fritz sur le plus grand court du monde.

Un moment qu’il va tenter d’ap­pré­cier le plus possible. C’est notam­ment ce que lui a conseillé Novak Djokovic lors d’une conver­sa­tion en salle de fitness.

« Novak Djokovic a été une grande source d’ins­pi­ra­tion pour moi. Même ici à New York, il a vu un peu mon match lors des quali­fi­ca­tions, donc on a discuté dans la salle de fitness. Il m’a dit de profiter du moment présent et de profiter de chaque moment – ​​cela s’est avéré être l’une des clés de mes victoires ici. »