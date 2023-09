Aujourd’hui est un grand jour pour Gaël Monfils, le Français souffle en effet ce vendredi sa 37e bougie. Même si son élimi­na­tion ce jeudi contre Rublev au 2e tour (4−6, 3–6, 6–3, 1–6) n’était pas un très joli cadeau, Elina Svitolina, elle, est là pour lui faire plaisir.

L’Ukrainienne a fait passer un joli message à son mari, sur son compte Instagram pour son anniversaire.

« Joyeux anni­ver­saire à l’amour de ma vie ! Tu apportes telle­ment de joie et de bonheur dans mon monde. Je suis recon­nais­sante pour chaque moment passé avec toi. Voici une autre année d’amour, de rires et d’aven­tures inter­mi­nables ensemble. Tu es un père incroyable et je suis si heureuse de t’avoir à mes côtés. Je t’aime plus que les mots puissent exprimer. Joyeux anniversaire. »