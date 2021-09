Invité sur la chaîne Russia Today France, dans la Grande Interview, Daniil Medvedev a été ques­tionné sur les mots prononcés par Novak Djokovic à son encontre, après la finale, sur le fait que Daniil méri­tait ample­ment sa victoire. Forcément touché par cette atten­tion, le 2e joueur mondial a tenu à le remer­cier et même à s’excuser…

« Entendre cela de la part de Novak c’est toujours spécial et ça fait toujours plaisir. À chaque fois qu’on a joué l’un contre l’autre et que j’ai gagné, il a toujours été très sympa avec moi et des mots forts. Je suis vrai­ment, on va dire, désolé pour lui de l’avoir empêché d’écrire une histoire incroyable mais en même temps c’est aussi ça la bruta­lité du tennis, il y a toujours deux personnes qui jouent et il n’y en a qu’une qui gagne. En gagnant mon premier titre, il a aussi perdu beau­coup de choses mais encore une fois et c’est aussi pour cela qu’il est un grand cham­pion : à chaque fois qu’il perd, il trouve toujours des mots sympas pour son adversaire. »