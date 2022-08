Auteur d’une tournée améri­caine compli­quée (trois défaites en quatre matchs sur dur), Andy Murray va disputer l’US Open sans grandes certi­tudes. Bien qu’il respecte son adver­saire du 1er tour, Francisco Cerundolo, qui réalise une grosse montée en puis­sance depuis quelques mois, le Britannique se montre pour­tant assez confiant.

« Ce n’est pas le pire tirage que j’au­rais pu avoir, mais il y avait aussi de meilleurs tirages. Il fait partie du top 30 mondial. C’est en quelque sorte sa première année complète sur le circuit, mais il a gagné un tournoi il y a quelques semaines (à Bastad en juillet, sur terre battue, ndlr) et a atteint les demi‐finales à Miami plus tôt cette année. Il va s’amé­liorer, il est jeune, ce n’est donc pas un match facile pour moi, mais j’au­rais aussi pu jouer contre Daniil Medvedev au premier tour. Je me suis préparé du mieux que j’ai pu cette semaine », a confié l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos rapportés par Eurosport UK.

Il faut sûre­ment s’at­tendre à une grosse bagarre entre les deux joueurs.