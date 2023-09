Novak Djokovic a profité d’un tirage plutôt favo­rable lors de cet US Open et c’est bien évidem­ment sans surprise qu’il dispu­tera une dixième finale à New York pour tenter de décro­cher un quatrième titre, un 24ème en Grand Chelem.

Sans surprise malgré la program­ma­tion à son désa­van­tage ( forte chaleur à Flushing Meadows à 15h), il a faci­le­ment dominé le jeune Ben Shelton malgré son service surpuissant.

Faisant le break à chaque début de set, le Serbe dérou­lait pour faire taire le public pour­tant bouillant en début de rencontre.

Malgré une petite frayeur dans le troi­sième set lors­qu’il se faisait débreaker par deux fois à 4–3 et 6–5 en « loupant » une balle de match, il l’emportait fina­le­ment au tie‐break du troi­sième set.

Il s’impose donc 6–3, 6–2, 7–6(4) en 2h41 et attend avec impa­tience Alcaraz pour leur quatrième affron­te­ment cette année après Roland‐Garros, Wimbledon et Cincinnati.

L’Espagnol sera opposé à Daniil Medvedev pour décro­cher son billet pour la finale tant attendue, l’un des matchs qui s’annoncent les plus « bouillants » de l’année.