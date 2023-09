Novak Djokovic n’a pas vrai­ment tremblé lors de sa demi‐finale de cet US Open 2023 et sera bel et bien en finale.

Après sa victoire face au jeune et fantasque Américain Ben Shelton, le Serbe n’a pas manqué de rappeler qui était le patron du circuit en repre­nant la célé­bra­tion de son adver­saire du jour.

THIS LEAGUE ! THIS LEAGUE ! THIS LEAGUE ! pic.twitter.com/M39UlKWfxu — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

Après une telle célé­bra­tion la poignée de main fut plus que glaciale entre les deux hommes.

Nole n’a plus qu’a se mettre devant son poste de télé­vi­sion pour attendre Carlos Alcaraz pour un épisode 4 du duel de l’année.