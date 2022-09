Nos confrères de L’Equipe sont allés inter­rogés plusieurs noms concer­nant Caroline Garcia et ses chances d’aller au bout. L’ancienne joueuse améri­caine a proposé une analyse plus que perti­nent sur le jeu de la Française.

« Caroline a une capa­cité unique à mettre la pres­sion sur l’ad­ver­saire. Elle me fait penser à Navratilova, qui punis­sait les mauvais services et fonçait au filet. Garcia, aussi, punit les mauvaises deuxièmes balles. L’ennemi du joueur de tennis, c’est celui qui vous vole du temps. A côté de ça, sa tech­nique au filet est excel­lente : elle possède la meilleure volée du circuit aujourd’hui. Quand son adver­saire frappe un coup puis­sant et profond, elle prend la balle au rebond. C’est dingue. Et même si elle fait parfois des grosses fautes directes, elle ne change pas sa stratégie. »