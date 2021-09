Observateur parti­cu­liè­re­ment attentif de cette édition 2021 de l’US Open, Dominic Thiem s’est régalé devant le tournoi féminin et la perfor­mance ahuris­sante d’Emma Raducanu, lauréate à 18 ans et sans perdre un seul set. Pour l’Autrichien, cet accom­plis­se­ment dépasse même les limites du tennis.

« Pour moi, c’est l’un des plus grands succès de tous les temps dans le sport féminin. C’est un parcours incroyable si vous regardez les statis­tiques. Elle n’a pas perdu un seul set pendant tout le tournoi. Elle est venue des quali­fi­ca­tions et elle n’a même pas joué un seul tie‐break. C’est tout simple­ment incroyable et quelque chose qui n’a proba­ble­ment jamais été observé aupa­ra­vant. Et aussi, la façon dont elle joue, sa tech­nique, la façon dont elle se déplace, d’une certaine manière, elle a porté le tout à un nouveau niveau pour l’en­semble du jeu… c’était génial à voir. »