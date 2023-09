Alors que plusieurs joueurs se sont plaints lors de la tournée améri­caine de la program­ma­tion tardive de certains matchs, Frances Tiafoe a lui livré un tout autre discours en confé­rence de presse avant son huitième de finale à l’US Open contre Rinky Hijikata.

« Oui, vous pouvez me faire jouer à n’im­porte quelle heure. Ce sera toujours amusant. 3 heures du matin ou midi, je m’en fous. J’aurais hâte de jouer. En parti­cu­lier, tous mes matchs ici ont été pleins à craquer. Les gens sont fous. C’est très amusant de jouer. Le fait de commencer le soir a été un grand honneur pour mon deuxième tour. L’ouverture sur Ashe, c’était génial pendant la journée. Le Louis Armstrong aussi était plein à craquer. La sortie du court était folle. Les fans sont vrai­ment derrière moi. C’est quelque chose de spécial. Je ne pense pas que l’heure soit impor­tante. Les jeunes Américains ont le vent en poupe. Les gens sont très enthou­siastes à l’idée de nous voir jouer et espèrent vrai­ment que nous y arri­ve­rons. Je le sens et j’aime ça. »