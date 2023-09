Sascha qui a avoué en début de semaine qu’il ne se sentait pas encore prêt pour aller à nouveau jouer dans la cour des grands sera quand même en deuxième semaine.

Il a livré une belle perfor­mance face à Dimitrov battu en 4 sets (6−7 (2), 7–6 (10), 6–1, 6–1).

A l’issue de cette victoire, l’Allemand a résumé son succès avec une phrase assez percutante.

Il faut dire que dans la deuxième manche il a sauvé deux balles de deux sets à zéro, cela a été clai­re­ment le tour­nant du match.

Une fois de plus d’ailleurs, le Bulgare a confirmé son statut de « mouilleur ».

« Parfois, il s’agit de savoir qui est le plus fort menta­le­ment. Il y a un certain Novak Djokovic et un certain Rafa Nadal qui le font depuis 20 ans. C’est pour­quoi ils ont gagné 23 et 22 tour­nois du Grand Chelem. J’essaie juste d’ap­prendre d’eux »