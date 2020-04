L’année 2011 est celle de l’avènement du cosmique tennis de Novak Djokovic. Le Serbe est resté invaincu pendant 42 matchs avant d’être stoppé en demi-finale de Roland-Garros par Roger Federer. Le Djoker a remporté 11 titres dont trois du Grand Chelem (Open d’Australie, Wimbledon et US Open) et il a terminé l’année à la première place mondiale pour la première fois de sa carrière. Retour sur les temps forts de sa saison.