Un peu plus de deux mois après une défaite au premier tour du tournoi de Cologne face à Fernando Verdasco, Andy Murray est de retour sur les courts à l’occasion de l’exhibition « The Battle of the Brits », réunissant les meilleurs joueurs de l’île. Actuellement opposé au coriace Dan Evans, « Muzz » n’a pas mis bien longtemps à trouver ses repères avec un superbe passing dont il a le secret.

