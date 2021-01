21e joueur mondial à 20 ans, le Québécois Félix Auger-Aliassime court toujours après son premier titre ATP après six finales perdues dont trois en 2020. Afin de passer un vrai cap en 2021, FAA a décidé de se séparer de son entraîneur, Guillaume Marx, après six ans de collaboration et d’effectuer un séjour de plus d’une semaine sur l’île de Majorque, à la Rafa Nadal Academy, aux côtés de Rafael et Toni Nadal.

En attendant, Auger-Aliassime a dévoilé un clip « nerveux » où on peut le voir se renforcer physiquement avec, en fond, une musique de rap qui en dit long sur ses motivations.