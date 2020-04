La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Retour en 2005. Rafael Nadal n’a pas encore gagné un tournoi du Grand Chelem mais il débarque à Rome en ayant remporté Monte-Carlo et Barcelone. En quart de finale du tournoi italien, l’Espagnol se défait de Radek Stepanek (5-7, 6-1, 6-1) et réussit une défense sensationnelle avec ce coup dos au filet. Deux jours plus tard, il s’imposera en finale face à Guillermo Coria dans une finale somptueuse (6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(6)).