La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Retour en 2014. Stan Wawrinka débarque sur le Rocher avec un nouveau statut, celui de vainqueur de Grand Chelem puisqu’il a remporté l’Open d’Australie en janvier de cette année-là. Après avoir battu David Ferrer en demi-finale, le Suisse retrouve son compatriote et ami en finale, Roger Federer. Le Vaudois l’emporte 4-6, 7-6(5), 6-2 et signe l’un des plus beaux points de ces dernières années avec un smash de revers dos au filet tout en finesse.