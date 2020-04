La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

En 2006, Roger Federer dispute sa première finale du côté de Roland-Garros. Pour y parvenir, le numéro 1 mondial profiter de l’abandon de David Nalbandian (le numéro 3 de l’époque) en demi-finale (3-6, 6-4, 5-2). Avant que l’Argentin jette l’éponge, le Suisse a eu le temps de marquer les esprits avec ce coup de squash encore dans toutes les mémoires…