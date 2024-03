Sir Andy Murray a encore frappé en procu­rant de nombreuses émotions aux fans de tennis.

Vainqueur à Miami de deux matchs d’af­filée pour la première fois depuis Toronto en août dernier, grâce à des victoires sur Matteo Berrettini et Tomas Martin Etcheverry, l’an­cien numéro 1 mondial est passé tout proche contre Tomas Machac de faire la passe de trois.

Mais alors qu’il reve­nait à 5–5 dans le troi­sième set juste après avoir debreaker, le Britannique s’est tordu la cheville en montant au filet.

Oh pauvre Andy ! La cheville qui tourne en pleine remon­tada pour Murray face à Machac 😬😬😬



Murray a hurlé de douleur et on a craint le pire mais en bon combat­tant, et après avoir été examiné par le kiné, il est revenu pour terminer ce nouveau mara­thon, a même sauvé une balle pour s’en­gager dans un jeu décisif où son adver­saire s’est montré un peu plus solide.

Thomas Machac s’est fina­le­ment imposé après 3h25 de jeu : 5–7, 7–5, 7–6(5).

Le triple lauréat en Grand Chelem a (sans doute) fait ses adieux à Miami sous une magni­fique ovation.