Alors que Caroline Garcia et Naomi Osaka s’af­fron­taient pour la troi­sième fois en l’es­pace de deux mois, la Française a pris le dessus pour la deuxième fois à l’oc­ca­sion du troi­sième tour du WTA 1000 de Miami : 7–6(4), 7–5, en 1h48 de jeu.

Pour L’Equipe, la 27e joueuse mondiale a évoqué l’im­pact de cette victoire sur son moral après ce premier trimestre compliqué en 2024.

« Je n’ai pas trop envie de m’at­tarder dessus. C’était surtout un bon match. Ces derniers temps, je suis stable menta­le­ment, opti­miste par rapport à mon jeu, j’ai confiance en ce que je fais et je m’en­gage plei­ne­ment là‐dedans. On sait que le tennis est toujours là et que je joue bien. Après, il faut réussir à faire des points les uns derrière les autres, rester opti­miste après une faute, ne pas se frus­trer. Aujourd’hui (dimanche), ça montre que quand je suis capable d’être dans cet état d’es­prit, je suis capable de produire un bon tennis. »