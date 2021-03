Invité de l’é­mis­sion 20h30 Le Dimanche sur France 2 ce dimanche soir, Pierre Richard, acteur incon­tour­nable du ciné­ma fran­çais pour ses rôles notam­ment de François Pignon chez Francis Veber, a reçu un superbe hom­mage de la part de… Rafael Nadal. En grand fan de ten­nis, du tour­noi de Roland Garros et du cham­pion espa­gnol, « le grand blond » a eu l’im­mense sur­prise de voir le Majorquin lui adres­ser un très beau mes­sage vidéo (voir ci‐dessous).

Particulièrement ému, le comé­dien de 86 ans a eu bien du mal à rete­nir ses larmes : « Je suis ému, c’est quand même le plus grand avec Federer et Djokovic, c’est sur­tout que je m’y atten­dais pas… Je suis stu­pé­fait et ému », a‑t‐il expliqué.