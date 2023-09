De retour en demi‐finales de Grand Chelem à l’US Open, Nicolas Mahut et Pierre‐Hugues Herbert se sont inclinés contre la paire Bopana‐Ebden (7−6 [3], 6–2).

Les condi­tions clima­tiques, toujours aussi diffi­ciles à New‐York en raison de la chaleur et l’hu­mi­dité, ont posé de gros problèmes au Français de 41 ans, Mahut, au bord du malaise lors de son jeu de service à 5–6 dans le premier set.

« J’ai envie de vomir et j’ai la tête qui tourne », a glissé Mahut au médecin après avoir diffi­ci­le­ment regagné sa chaise.

« J’ai pris un coup de chaud, ça ne prévient pas. J’avais commencé à le sentir à 4–3. Sur la fin du premier set, j’ai un trou. Pendant une dizaine de minutes, Pierre‐Hugues essayait de me parler et je ne compre­nais pas trop ce qu’il me disait. Ça rajoute de la frus­tra­tion, car on avait bien démarré avec une balle de double break. Je n’ai pas tenu et ça s’est inversé… », a expliqué Nicolas Mahut à L’Equipe après sa défaite.