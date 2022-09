Si Rafael Nadal et Roger Federer font la course en tête dans ce double de la Laver Cup face à Frances Tiafoe et Jack Sock, ils ont rapi­de­ment été breaké dans la deuxième manche avant de fina­le­ment faire le retard.

Mais un point a parti­cu­liè­re­ment retenu l’at­ten­tion lors du cinquième jeu lorsque Nadal, complè­te­ment excentré et dos au filet, a failli réussir un coup gagnant tota­le­ment dingue sous les yeux ébahis des deux américains.

Beau joueur, Tiafoe a quand même tenu à passer de l’autre côté du filet pour mettre une petite tape amicale à Rafa.