La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

L’édition 1999 de Roland-Garros constitue un grand moment dans la carrière de Roger Federer. Âgé de 17 ans, le Suisse y dispute son premier tableau final dans un tournoi du Grand Chelem. Alors qu’il pointe au 111e rang mondial, le Bâlois hérite au premier tour de Patrick Rafter, alors numéro 3 mondial. Le futur maestro s’incline en quatre sets (5-7, 6-3, 6-0, 6-2) et fait admirer son immense talent avec ce smash dans le dos gagnant.