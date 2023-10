Invaincu depuis le premier septembre et titré à Astana, Adrian Mannarino a été stoppé net par Andrey Rublev au 3e tour du Masters 1000 de Shanghaï : 3–6, 0–6, en 1h03 de jeu.

Toujours très fair‐play avec ses adver­saires, le 7e mondial s’est excusé auprès du Français.

« Désolé mec, j’ai joué de manière irréelle aujourd’hui. Bien joué pour le titre à Astana », a glissé le Russe avec le sourire.

Le genre de scène au filet que le public adore :

« Sorry man, I played unreal today » 💪



