Alors que Cori Gauff a été la cible de critiques sur les réseaux sociaux après sa défaite en demi‐finales du WTA 1000 de Pékin contre Iga Swiatek, l’ex‐numéro 1 mondiale en double Rennae Stubbs a dénoncé les juge­ments sévères sur une joueuse, venant de personnes n’ayant aucune idée de la pres­sion dans le tennis professionnel.

The crap i read on Twitter is 🤯! People commen­ting on Coco being this or that as well as other players. Like seriously u people think you’re tough writing as an unknown loser who puts a player down but have never put them­selves out there in these kinds of moments ! 🤯 get a life !