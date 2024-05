Le tennis est un sport extrê­me­ment exigeant, et dans lequel la plupart des meilleurs joueurs et joueuses du monde ne parviennent jamais à remporter un titre sur les circuits ATP et WTA.

Eugenie Bouchard est une belle illus­tra­tion de la diffi­culté énorme pour gagner un trophée au tennis. Finaliste malheu­reuse à Wimbledon en 2014 et ancienne 5e joueuse mondiale, la Canadienne n’a pour­tant remporté qu’un seul petit titre au cours de sa carrière.

Elle est d’ailleurs revenue sur ses finales perdues dans un épisode récent du podcast ‘The Mental Game by Brand Saho’, en souli­gnant notam­ment le fait que seuls quelques privi­lé­giés ont pu avoir des certi­tudes sur leurs forces pendant leur carrière.

« Même réussir quelque chose comme ce que j’ai fait est évidem­ment génial dans le sport, mais on s’est moqué de moi. Je me sentais mal parce que je suis arrivée au rang de 5e mondiale et que je suis vite redes­cendue. J’ai juste ressenti telle­ment de pres­sion et d’at­tentes de la part du monde exté­rieur. C’est comme si quand tu n’étais pas Serena Williams, Roger Federer, Novak Djokovic ou Rafael Nadal, rien n’était garanti, rien n’était acquis »