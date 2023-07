Dans son inter­view accordée à France Info Sport après la victoire de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en finale de Wimbledon dimanche, Arnaud Clément a insisté sur l’ap­pren­tis­sage express du jeune espagnol.

« C’était une tension énorme pour Alcaraz à Paris (perclus de crampes, Alcaraz s’était incliné en quatre sets contre Djokovic, ndlr) et dimanche, il a bien géré ce moment‐là. On a vu à quel point il était fort dans son analyse de ce problème. Car il y avait aussi un côté un peu humi­liant sur ce match à Roland‐Garros, une faiblesse qui est apparue au monde entier. Même s’il est jeune, c’est quelque chose qu’on peut ressentir de manière assez forte. Il a réussi à en tirer des leçons, mais il faut réussir à le mettre en place ensuite, parce que c’est une modi­fi­ca­tion assez impor­tante de son compor­te­ment, de réussir à se contrôler entre les points, de gérer son énergie. Car dimanche, à la fin du match, il était frais, presque comme au début, alors que Djokovic, lui, a un peu plus pioché physi­que­ment. Il a vrai­ment appris très vite sur ce point de vue, ce qui est le propre des grands champions. »