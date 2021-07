Forcée d’aban­donner à la porte d’Auteuil alors qu’elle était la grande favo­rite, Ashleigh Barty a vu la Tchèque Barbora Krejcikova soulever la coupe Suzanne‐lenglen à sa place. Les deux joueuses vont d’ailleurs s’af­fronter ce lundi à Londres pour le choc de ces huitièmes de finale dans le tableau féminin. Un match parti­cu­liè­re­ment attendu, notam­ment du côté de l’Australienne qui a hâte de se mesurer au jeu atypique de Krejcikova.

« Ce sera un nouveau défi pour moi d’af­fronter Barbora. Elle a joué un tennis excep­tionnel au cours des deux derniers mois. Nous nous sommes rencon­trés plusieurs fois en double mais jamais en simple. C’est une nouvelle expé­rience pour nous deux et cela me forcera, j’es­père, à jouer mon meilleur tennis. J’ai hâte de relever ce défi. J’ai vrai­ment hâte de décou­vrir comment jouer contre elle et comment résoudre le puzzle qu’elle va me présenter. Je vais m’as­seoir avec mon entraî­neur et nous allons voir comment aborder le match. Nous allons le faire comme nous le faisons avant chaque rencontre. Je l’ai à peine vue jouer, pour être honnête. Je n’ai presque rien vu sauf un morceau ici et là de Roland Garros. »