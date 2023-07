La dernière fois qu’il a joué, lors du 1er tour à Stuttgart le 12 juin dernier, pour son retour après deux mois sans compé­ti­tion, Matteo Berrettini s’in­cli­nait contre Lorenzo Sonego en deux sets et quit­tait le court en larmes. Mardi, il va retrouver son ami au 1er tour de Wimbledon. Loin d’être un cadeau pour le fina­liste de l’édi­tion 2021, qui espère remonter la pente dans les prochains mois, comme il l’ex­plique dans des propos rapportés par Ubitennis.

« Dans le passé, j’ar­ri­vais en Chelem avec plus de confiance, avec plus de sets et de matchs dans les jambes, avec un senti­ment diffé­rent. Cela dit, au cours de ces longs mois d’arrêt, je me suis toujours demandé ce que j’ai­mais le plus faire et, en fin de compte, c’est toujours la compé­ti­tion, surtout dans les tour­nois les plus impor­tants, les plus beaux, ceux qui me procurent le plus d’émo­tions. C’est pour cela que je suis là, même si je ne suis pas à 100 %. Évidemment, jouer un derby n’est jamais facile, surtout avec Lorenzo qui, comme je l’ai toujours dit, est mon meilleur ami sur le Tour, et aussi à cause de ce qui s’est passé à Stuttgart où je n’ai pas réussi à m’amuser, à être perfor­mant comme je l’au­rais voulu. J’ai donc très envie de bien faire, de profiter du jeu comme je l’aime, que je gagne ou que je perde. Malheureusement, ces mois m’ont fait perdre beau­coup d’émo­tions, alors je veux vivre l’ex­ci­ta­tion sur le terrain, l’adré­na­line, la tension, la peur et, je l’es­père, une victoire. »