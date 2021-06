Présent cette semaine sur le gazon major­quin où il vient de remporter un deuxième match de rang face au spécia­liste Jordan Thompson (6–4, 6–4) en quarts de finale, Pablo Carreno Busta a pour objectif de gagner enfin une première rencontre sur le gazon londo­nien. En effet, après cinq parti­ci­pa­tions à Wimbledon, l’ac­tuel 13e joueur mondial s’est à chaque fois incliné. Une anomalie pour un joueur de sa trempe qui donne par ailleurs plusieurs expli­ca­tions à ces échecs.

« Mes mauvais résul­tats à Wimbledon sont frap­pants, je n’ai joué que cinq fois et je suis profes­sionnel depuis 12 ans, ça en dit long égale­ment. Parfois j’ai fini Roland Garros blessé et je n’ai pas pu aller à Wimbledon ou alors j’étais trop juste en terme de prépa­ra­tion. En 2019 oui, j’étais mieux préparé. Je ne suis pas obsédé non plus. Je sais que je peux bien jouer sur gazon même si ce n’est pas la surface que j’aime le plus. Je suis menta­le­ment et physi­que­ment préparé à 100%. Espérons que la première victoire sera remportée cette année. »