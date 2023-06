Et si Roger Federer refou­lait prochai­ne­ment sa surface de prédic­tion, celle qui lui a tant réussi pendant sa carrière ?

Si l’hy­po­thèse semble impro­bable, le Suisse un un peu mis le feu après avoir répondu sur Twitter à l’appel du Prince et la Princesse de Galles à disputer une petite partie de tennis. Avec en photo, nulle autre que l’en­droit qui a long­temps été son jardin, Wimbledon.

Une possible rencontre avec Kate et William, voilà une colla­bo­ra­tion que l’on atten­dait vrai­ment pas. « Comptez sur moi », a donc écrit et averti le Suisse.

Count me in 😎 https://t.co/XKrpuRDw0M — Roger Federer (@rogerfederer) June 24, 2023

Simple blague ou effet d’an­nonce ? Affaire à suivre…