Tous les joueurs sont logés à l’hôtel offi­ciel, Westminster, cette année. Y compris Roger Federer. Le Suisse a joué son premier Wimbledon en 1999. Les choses ont énor­mé­ment changé depuis. Roger semble le regretter mais il préfère rela­ti­viser après tout ce qu’il a vécu.

« Il m’a fallu quelques jours pour comprendre ce que nous pouvions faire et ne pas faire. Idem pour les proto­coles dans l’en­ceinte. C’est tota­le­ment diffé­rent il y a 20 ans, c’est‐à‐dire depuis que je viens ici. Avant, je venais en famille et j’al­lais partout. On allait faire les courses, on s’oc­cu­pait de la maison. Mais écoutez, je me sens toujours privi­légié de pouvoir jouer à Wimbledon. Après tout ce que j’ai vécu il y a un an avec ma bles­sure et la pandémie, c’est bien que Wimbledon soit de retour. Je suis content d’etre ici. Je ne vais pas me plaindre », a confié Roger Federer en confé­rence de presse.