Gilles Muller, ancien 21e mondial, tombeur notam­ment de Rafael Nadal en huitièmes de finale de Wimbledon en 2017, au terme d’un match fou, a accordé une inter­view au média serbe Sportklub. Il a notam­ment été inter­rogé sur le trai­te­ment de Novak Djokovic par la presse et par le public.

« Je ne sais pas ce qu’en pense la presse, mais c’est un fait que dans un certain nombre de tour­nois, on peut sentir que Rafa ou Roger sont plus popu­laires. Est‐ce correct ? Je ne sais pas, chacun est libre de soutenir qui il veut, mais du point de vue du tennis, il est avec les deux. Je suis d’ac­cord : parfois Novak n’a pas le respect qu’il mérite », a estimé le Luxembourgeois.