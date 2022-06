En confé­rence de presse ce samedi à l’oc­ca­sion du media day de Wimbledon, Rafael Nadal a fait des décla­ra­tions rassu­rantes sur son état de forme. Le trai­te­ment par radio­fré­quence testé sur son pied gauche après Roland‐Garros porte ses fruits à en croire les propos du Majorquin, très ambi­tieux à Londres où il n’a plus atteint la finale depuis 2011.

« Si je suis venu, c’est parce que les choses vont mieux, évidem­ment. Je ne peux pas être hyper content quand même, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne peux que parler de mes sensa­tions sur les deux dernières semaines. Premièrement, je peux marcher norma­le­ment la majo­rité du temps, presque tous les jours. Pour moi, c’était la chose la plus impor­tante : quand je me lève le matin, je n’ai plus cette douleur qui m’ac­com­pa­gnait depuis un an et demi. Deuxièmement, à l’en­traî­ne­ment, je n’ai pas vécu une seule de ces horribles jour­nées que j’avais, quand je ne pouvais plus du tout me déplacer. Il y a bien sûr des jours meilleurs que d’autres, mais le feeling global est positif. »

Nadal fera son entrée en lice mardi contre l’Argentin Francisco Cerundolo (42e).