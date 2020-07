Le 6 juillet prochain, Rafael Nadal fêtera les 12 ans de son premier titre acquis à Wimbledon au terme d’une finale exceptionnelle face à Roger Federer. Une finale que certains considèrent comme le match du siècle. Dans un reportage réalisé par Movistar+ (dont un extrait est disponible ci-dessous) et qui sera diffusé le 6 juillet, le Majorquin revient sur ce succès et il fait une révélation assez étonnante. L’Espagnol explique avoir joué avec une blessure : « J’ai dû jouer avec le pied anesthésié. Sans anesthésie, je ne pouvais pas jouer car je ne pouvais appuyer sur le pied. Mais l’anesthésie a une durée assez limitée et les arrêts en raison de la pluie ont compliqué les choses. »

Au terme d’un combat de plus de cinq heures, Rafael Nadal s’impose finalement 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7. Un match qui constitue un monument de l’histoire du tennis et de la rivalité entre le Suisse et l’Espagnol. Cette révélation ajoutera à la légende.