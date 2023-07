Si le Centre Court de Wimbledon dispose évidem­ment d’un toit, le premier tour entre Novak Djokovic et Pedro Cachin lundi a pour­tant connu une longue inter­rup­tion, le temps que le gazon sèche et devienne ainsi moins glis­sant. Le Serbe, détendu, a même mis la main à la patte en essuyant certaines parcelles du terrain avec sa serviette.

Tandis que le All England Lawn Tennis and Croquet Club s’agite en coulisses pour tirer les ensei­gne­ments de cette séquence éton­nante, Fabrice Santoro, présent sur place pour BeIN SPORTS, se pose des questions.

« Sans vouloir créer de polé­mique, il y a quand même eu un petit couac lundi sur le Centre Court de Wimbledon avec un terrain qui a pris l’eau. Ce n’est pas forcé­ment le prin­cipe lors­qu’on construit un toit. Normalement, le jeu doit se pour­suivre. Si inter­rup­tion il y a, elle doit être de courte durée. Or, sur le Centre Court lundi, l’in­ter­rup­tion a été aussi longue que sur les autres courts annexes non couverts. On appelle ça un raté. »