Stan Wawrinka a brillam­ment réussi son entrée en lice à Wimbledon en s’imposant en trois sets face à Emil Ruusuvuori (47ème mondial).

Après sa victoire le Suisse a été inter­rogé en confé­rence de presse sur le débat du « goat » et sur la meilleure version de chaque joueur, Nadal sur terre battue, Djokovic à l’Open d’Australie ou Federer.

Le lauréat de trois Grand Chelem (Open d’Australie 2014, Roland Garros 2015 et l’US Open 2016) n’a pas hésité une seconde au moment de répondre pour dési­gner le Serbe.

« Pour l’ins­tant, il suffit de prendre Djokovic et c’est suffi­sant. C’est le meilleur joueur du moment. Je dois réflé­chir un peu, mais bien sûr, si vous prenez ces trois joueurs et que vous les mélangez un peu, vous obtenez le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu’à eux seuls, ils ont déjà tous les records de victoires et de présence au sommet depuis plus de 15 ans, alors bien sûr, ils sont loin devant tout le monde », a déclaré Wawrinka.