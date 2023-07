Dans sa tradi­tion­nelle chro­nique à L’Equipe, Mats Wilander a déjà pris un peu de recul afin d’évo­quer la suite pour Novak Djokovic, battu par Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon dimanche dernier.

« C’est très impor­tant que Djokovic continue à gagner et à battre tous les records possibles et imagi­nables. Je suis toujours certain qu’il portera son record en Grand Chelem à 26 ou 27 titres. Il mérite d’être le meilleur sur le papier. Ça ne se discute plus. Mais Novak est surtout crucial parce qu’il pousse sans arrêt les jeunes à se dépasser. Il est le joueur clé dans cette période de tran­si­tion que l’on traverse depuis trois ou quatre ans », a expliqué le consul­tant suédois.